Dieser Tage sind die Geschichten von Karl May wieder in aller Munde, denn Michael „Bully“ Herbigs Parodie „Das Kanu des Manitu“ kommt ins Kino. Der gefeierte Autor May behauptete seinerzeit, die Abenteuer in seinen Werken selbst erlebt zu haben, und identifizierte sich immer mehr mit seinen Helden.

Halle/MZ - „Weil ich meist Selbsterlebtes erzähle und Selbstgesehenes beschreibe, brauche ich mir nichts auszusinnen“, schreibt Karl May 1896 in seinen autobiografischen „Freuden und Leiden eines Vielgelesenen“. Nur wenig später wird allerdings sein Vorstrafenregister bekannt, und damit ist klar: Der gefeierte Autor kann all diese spannenden Abenteuer in fernen Ländern gar nicht selbst erlebt haben, denn er hat zu der Zeit nachweislich in deutschen Gefängnissen gesessen.