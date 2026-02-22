weather regenschauer
  3. Puppentheater Halle: heimat in Tschernobyl

Das Puppentheater Halle begeistert mit dem Stück „Baba Dunjas letzte Reise“ nach Alina Bronsky.

Von Andreas Montag Aktualisiert: 23.02.2026, 06:27
Ines Heinrich-Frank gibt Baba Dunja Stimme und Seele im Puppentheater Halle. (Foto: Anna Kolata)

Halle/MZ - Nein, das kann Irina, die Tochter von Baba (Großmutter) Dunja nicht verstehen: Warum will die alte Frau zurück in die verstrahlte Zone um Tschernobyl? Irina ist Ärztin bei der deutschen Armee, also bei der Bundeswehr, wie sich Baba Dunja stets selbst verbessert, und möchte ihre Mutter nicht dort wissen, in diesem Zwischenreich von Leben und Tod. Aber die Alte bleibt dabei: Das ist ihre Heimat. Und vor dem Sterben fürchtet sie sich nicht.