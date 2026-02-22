Mille Maria Dalsgaard inszeniert am neuen theater Halle „Woyzeck“ nach dem Drama von Georg Büchner in der Fassung von Robert Wilson und mit Songs von Tom Waits.

Szene mit Harald Höbinger (Tambourmajor), Marian Kindermann (Woyzeck, u.), dahinter v. l. Annemarie Hörold (Margreth) und Sybille Kreß (Marie) am neuen theater in halle

Halle/MZ - Es ist die Tragödie armer Leute, eines Mannes und seiner Frau, die ohne den Segen der Kirche miteinander leben, ein Kind haben – und keine Chance auf ein menschenwürdiges Dasein. Am Ende wird Woyzeck seine geliebte Marie umbringen und selbst erschlagen werden.