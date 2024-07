Halle/MZ. - Ihre Flucht begann Bettina Göring schon als Jugendliche. Mitte der 60er Jahre, da war Bettina Göring, geboren in Wiesbaden und aufgewachsen in einer gutbürgerlichen Familie, noch ein Kind, stieß ihr übel auf, wie die Mutter ihres Vaters den Holocaust verharmloste und Adolf Hitler verteidigte.

Großmutter Ilse wurde zu ihrer Hassfigur: Eine Frau, die verheiratet gewesen war mit Karl Ernst Göring, dem älteren Bruder von Hitlers späterem Luftwaffenminister und zeitweiligem Wirtschaftsführer Hermann Göring, dem Reichsmarschall, der als zweiter Mann hinter dem „Führer“ galt und dem in Halle geborenen Reinhard Heydrich 1941 den Auftrag gab, die Ermordung von Millionen Juden strategisch zu planen.

Ein grauenhaftes Erbe

Bettina Göring ist die Großnichte des Kriegsverbrechers, der im Nürnberger Prozess als einer der Hauptkriegsverbrecher zum Tod durch den Strang verurteilt wurde, sich aber am Vorabend der geplanten Hinrichtung selbst mit einer Zyankali-Giftkapsel umbrachte. Im Schatten des Toten aufzuwachsen, der Millionen Menschenleben auf dem Gewissen hat, bedeutete für sie eine Last, die nirgendwo abzuladen war. Als schlimmer aber noch empfand Bettina Göring den Umgang mit dem grauenhaften Erbe, den ihre Familie pflegte.

Hermann Göring galt hier auch in den 60er Jahren noch als „der gute Onkel“, bei dem unterschieden werden müsse: Ja, er war sicherlich an vielem beteiligt, was im Dritten Reich geschehen sei, so hieß es. Aber als Blutsverwandter habe er seine Macht doch immer im Sinne der Familie verwendet.

Oma Ilse etwa „ließ auf ihren Wohltäter Hermann nichts kommen“, schreibt Bettina Göring in ihrem Buch „Der gute Onkel“. Sie sei einfach dankbar dafür gewesen, dass das jüngste der vier Kinder des aus dem Rheinland stammenden Juristen und Diplomaten Heinrich Ernst Göring ihr nach dem frühen Tod ihres Mannes − seines Bruders − Asyl an seinem Hof in Berlin gegeben hatte, wo Ilse ein Leben als Gastgeberin für Künstler, Ratgeberin für Prominente und Teil der High Society des Hitlerreiches führen durfte.

Im Leben ihrer Enkelin richtete das gewaltige Verheerungen an. Ihre Mutter flüchtet vor der Wirklichkeit in den Alkohol. Ihr Vater ist ein gebrochener Mann. Sie selbst verlässt ihr Elternhaus mit 13 Jahren, direkt nach einem der Familienfeste, bei denen die weit verzweigte Sippe zusammenkommt, um niemals über Hermann zu sprechen, den die meisten seiner Verwandten mit dem Argument verteidigen, er habe den Krieg überhaupt nicht gewollt. Auf dem Tisch, so erinnert sich Bettina Göring, hätten damals Serviettenringe mit der Gravur „H.G.“ gelegen.

Wenig später schließt sich Bettina Göring einer Gruppe von Hippies an, die sich am Wiesbadener Mauritiusplatz trifft. Lange Haare, barfuß, schmuddelig, aber frei. Sie ist die Jüngste von allen, einer ihrer neuen Bekannten nennt sich „Gaks“. Es ist Wolfgang Grams, der später zur RAF gehen und im Juni 1993 bei einem Anti-Terror-Einsatz auf dem Bahnhof von Bad Kleinen erschossen werden wird.

Bettina Görings Protest führt sie auf einen anderen Weg. Das Wort Flucht möge sie nicht, sagt sie, doch es sei wahrscheinlich doch eine gewesen, die sie erst weg von Wiesbaden, dann nach Südamerika, Indien, Großbritannien, in die USA und schließlich nach Thailand gezogen habe, wo die ausgebildete Heilpraktikerin und Doktorin der Orientalischen Medizin heute lebt.

Flucht ohne Ziel

Doch so weit sie die Füße auch trugen, dem, was sie das „Göring-Gen“ nennt, konnte Bettina Göring nicht entkommen, selbst nicht, als sie sich sterilisieren ließ, um keine weiteren Görings in die Welt zu setzen. Immer war da der dunkle Schatten des Mannes, den sie selbst nie kennengelernt hat. Immer bohrte in ihr das Bedürfnis, zu verstehen, wie es sein kann, dass aus einer ganzen Großfamilie nur einer, Hermanns jüngerer Bruder Albert, Juden geholfen hat. Alle anderen aber tatenlos zuschauten. Und später leugneten, dass überhaupt etwas vorgefallen sei. Die 416 Seiten von Görings voluminöser Forschungsreise in die Abgründe einer deutschen Familiengeschichte sind beklemmend, gerade weil die Autorin keine Antwort auf ihre Frage nach dem Wieso findet.

„Der gute Onkel“, Bettina Göring, Droemer-Verlag, 416 Seiten, 25 Euro