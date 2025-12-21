Zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef am 28. Dezember hat der Hamburger Illustrator und Comiczeichner Moritz Stetter eine opulente Graphic Novel mit dem Titel „Die Knef“

Diva in bunt: Die vielen Leben der Hildegard Knef

Moritz Stetter hat der großen Diva Hildegard Knef einen Comic zum 100. Geburtstag gezeichnet

Halle/MZ. - Vor dem Auftritt kommt es, das verdammte Gefühl, allein zu sein. „Ich habe Angst, rauszugehen“, denkt Hildegard Knef, die Frau, der die Welt mal zu Füßen liegt, mal in den Hintern tritt. Auch die Schauspielerin und Sängerin, in der Öffentlichkeit ein strahlender Star, leidet hinter der Bühne unter der Furcht, zu versagen, sich selbst nicht gerecht zu werden.