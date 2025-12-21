Hildegard Knef als Comic Diva in bunt: Die vielen Leben der Hildegard Knef
Zum 100. Geburtstag von Hildegard Knef am 28. Dezember hat der Hamburger Illustrator und Comiczeichner Moritz Stetter eine opulente Graphic Novel mit dem Titel „Die Knef“
Halle/MZ. - Vor dem Auftritt kommt es, das verdammte Gefühl, allein zu sein. „Ich habe Angst, rauszugehen“, denkt Hildegard Knef, die Frau, der die Welt mal zu Füßen liegt, mal in den Hintern tritt. Auch die Schauspielerin und Sängerin, in der Öffentlichkeit ein strahlender Star, leidet hinter der Bühne unter der Furcht, zu versagen, sich selbst nicht gerecht zu werden.