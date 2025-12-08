Dem Literaturhaus Leipzig geht das Geld aus, das vom DDR-Kulturministerium übrig geblieben war. 2026 wird der Mietvertrag gekündigt. Eine städtische Förderung ist nicht in Sicht.

Haus ohne Hüter: Kampagnen-Fahne des Börsenvereins vor dem Literaturhaus Leipzig

LEIPZIG/MZ. - „Mein Leipzig lob ich mir!“, schrieb Goethe in seinen „Faust“ hinein – in den Mund des betrunkenen Studenten Frosch. Das hätte sich der Dichter eigentlich sparen können. Denn das Loben in eigener Sache hat Leipzig schon immer selbst besorgt. Selbstmarketing im XXL-Format gehört hier dazu, egal, ob im Blick auf Musik, Kunst – oder Literatur.