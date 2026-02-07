weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Deutschland & Welt
    3. >
  3. Wirtschaft
    4. >

  4. Das Jahr Eins - Vor 35 Jahren: Bruchlandung statt Übernahme: So scheiterte die Interflug

Das Jahr Eins - Vor 35 Jahren Bruchlandung statt Übernahme: So scheiterte die Interflug

Vor 35 Jahren geht Interflug in Insolvenz. Die DDR-Airline wird letztlich vom Bundeskartellamt beerdigt.

Von Steffen Könau Aktualisiert: 09.02.2026, 06:44
Die DDR-Luftfahrtgesellschaft Interflug scheiterte vor 35 Jahren.
Die DDR-Luftfahrtgesellschaft Interflug scheiterte vor 35 Jahren. Foto: Steffen Könau

Schkeuditz/MZ. - Bis zuletzt hoffen die knapp 3.000 verbliebenen Mitarbeiter, auch wenn sie das Ende schon ahnen. Im Januar 1991 gelingt es der Chefetage der DDR-Fluggesellschaft Interflug sogar noch, ein neues Ziel in den Flugplan aufzunehmen. Einer der drei Airbus A310 des Staatsunternehmens fliegt nun direkt von Berlin-Schönefeld in die israelische Metropole Tel Aviv.