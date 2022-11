Bundesweite Störung im Mobilfunknetz und beim TV-Empfang weitestgehend behoben

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR/dpa – In Deutschland gab es am Donnerstag vermehrt Probleme mit dem Mobilfunknetz. Auf dem Meldeportal „allestörungen.de“ häuften sich ab etwa 15 Uhr die Berichte verärgerter Kunden.

Bundesweite Störungen im Mobilfunknetz

Betroffen waren laut Aussagen der Nutzer unter anderem O2, Vodafone und die Telekom, es soll aber auch bei zahlreichen weiteren Anbietern zu Störungen gekommen sein. O2 Deutschland bestätigte die Störung am Nachmittag via Twitter.

Inzwischen konnte die Störung nahezu vollständig behoben werden. Unsere Kund:innen können bis auf wenige Ausnahmen wieder vollumfänglich telefonieren. An der endgültigen Behebung wird weiter gearbeitet. Die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten bedauern wir sehr. https://t.co/SV3ykyStRV — o2 Deutschland (@o2cando) November 17, 2022

Es kam zu Einschränkung bei Telefonaten im 2G- und 4G-Mobilfunk sowie im Festnetz. Ursache sei offenbar eine Störung an einem Voice-Server gewesen, der die Telefonate übermittelt.

Die Deutsche Telekom meldete offiziell keine Störungen. Ein Vodafone-Sprecher sagte am Donnerstag, im eigenen Netz gebe es nur leichte Einschränkungen bei der LTE-Telefonie. Diese seien aber unproblematisch für Kunden, weil deren Anrufe dann über das GSM(2G)-Netz gesteuert werden.

Das Mobilfunknetz der #Telekom ist nicht von dieser Störung betroffen.



Wir drücken den Kolleginnen und Kollegen in München die Daumen, dass die Störung schnell behoben werden kann.



In den Farben getrennt, in der Sache vereint 🤝#Mobilfunk https://t.co/JeJe9b5K0Y — Telekom Netz (@telekomnetz) November 17, 2022

Notruf durch Mobilfunk-Störung teilweise nicht erreichbar

Aufgrund der Störungen hatten die Behörden in vielen Teilen Deutschlands am Donnerstagnachmittag verstärkt Hinweise bekommen, dass der Notruf nicht zu erreichen sei. In Bremen und Hamburg gaben die Lagezentren amtliche Gefahrenmitteilungen heraus, dass es bei den Notrufnummern 110 und 112 zu Beeinträchtigungen gekommen sei. Auch in Halle kam es zu Störungen beim Notruf, weshalb die Stadt am Abend sämtliche Rettungswachen in Alarmbereitschaft versetzte.

Auch in Berlin, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg meldeten die Behörden Probleme im Mobilfunknetz von O2.

Meldungen über Störungen beim TV-Empfang

Auch beim TV-Empfang soll es in einigen Regionen Probleme gegeben haben. Wie „digitalfernsehen.de“ berichtet, soll es in der Nacht zum Freitag zu einer Umstellung auf einer Glasfasertrasse bei Frankfurt/Main gekommen sein. Dadurch könnte der Bildschirm für viele Zuschauer schwarz geblieben sein.

Betroffen waren unter anderem Sender wie RTL, Vox und Kabel 1. Gerechnet wurde mit einer Unterbrechung von bis zu fünf Stunden.

Störung im Mobilfunknetz weitgehend behoben

Am Freitagmorgen teilte Telefonica (O2) mit, dass die Störungen vollständig behoben seien. „Unsere Technik-Experten hatten nach dem Ausfall eines Voice-Servers umgehend die erforderlichen Maßnahmen ergriffen und das Netz in kurzer Zeit wieder erfolgreich stabilisiert“, teilte das Unternehmen mit. Die letzten Reparaturarbeiten seien am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr abgeschlossen worden.