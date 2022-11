Probleme mit Notruf - Halle besetzt die Feuerwehrgerätehäuser

Durch die massiven Probleme in Mobilfunknetzen kann es sein, dass Betroffene die 112 nicht erreichen. In diesen Fällen können Hallenser Hilfe bei der Feuerwehr bekommen.

Halle (Saale)/MZ - Durch die massiven Störungen in den Mobilfunknetzen haben Betroffene offenbar auch Probleme, den Notruf für Feuerwehren und Rettungsdienst 112 zu erreichen. „Wir stellen fest, dass uns weniger Notrufe als sonst üblich erreichen. Ein Zusammenhang mit den Mobilfunkproblemen ist daher nicht ausgeschlossen“, sagte Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit bei der Stadt Halle, der MZ.

Aus diesem Grund habe man entschieden, dass alle Gerätehäuser der Feuerwehr besetzt werden. „Sollten Menschen in Notlagen über den Notruf die Leitstelle nicht erreichen, können sie in den Gerätehäusern Hilfe bekommen“, so Teschner. Die Stadt hat auch über die Katwarn-App diese Information geteilt.

Lesen Sie auch: Bundesweite Störung im Mobilfunknetz und beim TV-Empfang

Die Gerätehäuser sind: Ammendorf-Elsterstraße 29; Büschdorf-Delitzscher Str. 143; Diemitz-Apoldaer-Str. 20 a; Dölau-Am Brunnen 6; Kanena-Dürrenberger Str. 4; Lettin-Inselstr. 1 (Gemeindehaus); Neustadt-Pleißestr. 1; Nietleben-Platz der Einheit 1a; Passendorf-Hettstedter Str. 79; Reideburg-Paul-Singer-61d; Trotha-Seebener-Str. 79a; Hauptfeuerwache-An der Feuerwache 5; Südwache-Liebenauer Straße 123