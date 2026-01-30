weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Mit Parteikollegen in Thüringen ist der sachsen-anhaltische BSW-Vorsitzende John Lucas Dittrich tief zerstritten. Jetzt musste ein Gericht einschreiten - der MZ liegt das Urteil vor.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 02.02.2026, 06:37
Früher Linken-Mitglied, seit 2024 Landesvorsitzender des BSW: John Lucas Dittrich
Früher Linken-Mitglied, seit 2024 Landesvorsitzender des BSW: John Lucas Dittrich (Foto: Matthias Bein/dpa)

Magdeburg/MZ - Der Vorsitzende des BSW in Sachsen-Anhalt, John Lucas Dittrich, ist wegen einer Falschbehauptung verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt untersagte dem Politiker, eine wahrheitswidrige und ehrabschneidende Behauptung über die Thüringer BSW-Politiker und Landesminister Katja Wolf und Steffen Schütz zu wiederholen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.