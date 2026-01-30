Mit Parteikollegen in Thüringen ist der sachsen-anhaltische BSW-Vorsitzende John Lucas Dittrich tief zerstritten. Jetzt musste ein Gericht einschreiten - der MZ liegt das Urteil vor.

Sachsen-Anhalts BSW-Chef Dittrich wegen Falschaussage verurteilt - welchen Satz er nicht mehr wiederholen darf

Magdeburg/MZ - Der Vorsitzende des BSW in Sachsen-Anhalt, John Lucas Dittrich, ist wegen einer Falschbehauptung verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt untersagte dem Politiker, eine wahrheitswidrige und ehrabschneidende Behauptung über die Thüringer BSW-Politiker und Landesminister Katja Wolf und Steffen Schütz zu wiederholen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.