Abtrünnige Abgeordnete, Regierungs-Aus – in Brandenburg kämpft das BSW mit sich selbst. Parteichef Fabio De Masi erklärt, was in Sachsen-Anhalt besser laufen soll.

„Das ist bitter“ - BSW-Chef Fabio De Masi über Startprobleme und sein Versprechen für Sachsen-Anhalt

„Ich habe große Zweifel, dass das eine kluge Entscheidung war“: Fabio De Masi bereut die Regierungsbeteiligung in Brandenburg.

Magdeburg/MZ - Sechs Prozent der Sachsen-Anhalter würden jüngsten Umfragen zufolge bei der Landtagswahl für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) stimmen. In Magdeburg hat BSW-Bundeschef Fabio De Masi jetzt die eigenen Anhänger auf den Wahlkampf eingestimmt. MZ-Redakteur Hagen Eichler fragte ihn, wie die Partei den Landtags-Einzug schaffen will – und was sie danach machen würde.