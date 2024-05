Wahl im Saalekreis Solo für Nette: Querfurts Bürgermeister ohne Konkurrenz

Ohne Gegenkandidat ist Andreas Nette die Wiederwahl als Querfurter Bürgermeister fast sicher. Er erklärt, was er als Erfolg der ersten sieben Jahre sieht, welche Aufgaben künftig anstehen und warum er für Erneuerbare Energien an den richtigen Stellen ist und ob er Landrat werden will.