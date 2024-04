Gut 156.000 Stimmzettel für die Kreistagswahl am 9. Juni hat der Landkreis Saalekreis dieses Jahr drucken lassen. Vergangene Woche seien diese bereits an die Gemeinden verteilt worden.

Merseburg/MZ. - Gut 156.000 Stimmzettel für die Kreistagswahl am 9. Juni hat der Landkreis Saalekreis dieses Jahr drucken lassen. Vergangene Woche seien diese bereits an die Gemeinden verteilt worden, sagt Kreiswahlleiter Ronald Schönbrodt. In diesem Jahr seien die Kosten fürs Drucken und Ausliefern der Stimmzettel deutlich höher als bei der letzten Wahl 2019. Damals seien Kosten in Höhe von 10.800 Euro angefallen, für dieses Jahr seien es 26.000 Euro. „Dabei schlagen die reinen Druck- und Papierkosten mit einer Steigerung um das 2,4-fache und die Auslieferung mit einer Steigerung um das 3,3-fache besonders durch“, führt Schönbrodt vor Augen.