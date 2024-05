MZ bringt in Bitterfeld Wähler und Kandidaten in Speed-Datings zusammen

Wer will in den Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen ziehen, der im Rathaus tagt? Die MZ lädt die Bürger zu Speed-Datings ein, um Kandidaten aller Parteien und Wählervereinigungen kennenzulernen.

Bitterfeld/MZ. - Die Kommunalwahlen vom 9. Juni werfen ihre Schatten voraus. Für den Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen treten elf Parteien und Wählervereinigungen an. Doch wofür setzen sich deren Kandidatinnen und Kandidaten ein? Welche Probleme wollen sie angehen? Welche Ideen haben sie? Das können die Wählerinnen und Wähler sie nun direkt vor Ort fragen.

Je drei Kandidaten vor Ort

Die MZ Bitterfeld veranstaltet mit jeder der Parteien und Wählervereinigungen ein Speed-Dating. Jeweils drei Kandidaten stehen bei diesen Treffen den Wählern Rede und Antwort. Die Reihenfolge ist durch die Wahllisten vorgegeben. Den Auftakt machen am morgigen Mittwoch, 8. Mai, die CDU und die AfD. Die Speed-Datings finden vor der MZ-Redaktion in Bitterfeld, Mühlstraße 25, statt.

Von 16 bis 16.30 Uhr sind die drei CDU-Stadtratsbewerber Petra Pletschke, Uwe Müller und David Kröber vor Ort. Jeder Interessierte kann vorbeikommen, den Kandidaten Fragen stellen und mit ihnen ins Gespräch kommen.

Fragen auch per Mail

Von 17 bis 17.30 Uhr stellt sich dann die AfD den Bürgerfragen beim Speed-Dating. Vor Ort werden die Stadtratskandidaten Daniel Roi, Henning Dornack und René Vollmann Antworten geben. Die MZ wird beide Speed-Datings zwischen Kandidaten und Wählern begleiten und im Anschluss darüber in der Zeitung berichten.

Willkommen sind zu diesen Vor-Ort-Treffen alle Wählerinnen und Wähler. Außerdem gibt es die Möglichkeit, den Kandidaten vorab Fragen per Mail an die MZ zu stellen. Diese können Sie entweder an nur eine Partei oder Wählergruppe richten – an mehrere ebenso wie an alle. Die Fragen können an [email protected] gemailt werden.

Fortsetzung in der nächsten Woche

In der folgenden Woche werden an zwei Terminen die nächsten sechs Speed-Datings stattfinden. Am Montag, 13. Mai, sind um 16 Uhr die Kandidaten der Partei Die Linke zu Gast. Eine Stunde später folgen die Bewerber der SPD. Und um 18 Uhr stehen die Kandidaten der FDP Rede und Antwort. Jedes Treffen dauert eine halbe Stunde.

Am Mittwoch, 15. Mai, folgen dann die nächsten drei Termine. Das Speed-Dating mit Bündnis 90/Die Grünen beginnt um 16 Uhr. Um 17 Uhr folgen die Bewerber der Wählerliste Sport Bitterfeld-Wolfen und um 18 Uhr die Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft Holzweißig.