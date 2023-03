Nienburg/MZ - In der Autoszene rings um Bernburg ist er nur unter einem Namen bekannt: Der Manta-Mann. Und das ist ganz und gar nicht abwegig. Denn inzwischen ist Enrico Bode aus Nienburg der einzige weit und breit, der noch im Besitz dieses Kultautos ist und es auch noch jeden Sommer durch die „freie Wildbahn“ lenkt.

Am liebsten auf den Kyffhäuser oder in den Harz. Und gerade in diesen Tagen gehen die Daumen von entgegenkommenden Autofahrern und Fußgängern, an denen er mit seinem Opel Manta vorbeizieht, einmal öfter nach oben.

Enrico Bode aus Nienburg ist weit und breit der einzig übrig gebliebene Fahrer des Kultautos. (Bericht: Katharina Thormann)

Denn diesen Donnerstag, 30. März, feiert die Rückkehr des Kultfilms „Manta, Manta - zwoter Teil“ mit Hauptdarsteller Til Schweiger 32 Jahre nach dem ersten Film Premiere und dieser Tuning-Klassiker rückt bei Autofans wieder ins Gedächtnis.

Lesen Sie hier mehr zum Thema: Der letzte Manta - Enrico Bode aus Nienburg fährt einzigartigen Tuning-Klassiker

Aufruf - Was war Ihr erstes Westauto?

Mit dem Filmstart von „Manta, Manta 2“, in dem die Kultautos der Wendezeit zu sehen sind, ruft der Bernburger Kurier der MZ Sie auf, liebe Leser. Was war eigentlich Ihr erstes Westauto nach der Wende?

Diese 1985er Renault 9 war das erste Westauto eines Bernburgers, der dann 30 Jahre in einer nassen Garage stand und bei der Wiederentdeckung nur noch Schrott war. Foto: Wengorz

Haben Sie es womöglich noch in Ihrer Garage stehen, wie Matthias Kühnel, der nach knapp 30 Jahren das erste Westauto seines Vaters in der Garage wiederentdeckte oder alte Fotos von Ihren Reisen. Vielleicht haben Sie auch spannende Abenteuer damit erlebt, sind zum Balaton damit gefahren oder an das Nordcap?

Dann melden Sie sich bei uns! Das ist möglich per Telefon unter: 03471/6520212 oder per E-Mail unter der Adresse: [email protected] Wir freuen uns auf Ihre Geschichten!