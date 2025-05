Über ein Jahr lang schlägt sich die Verbandsgemeinde Wethautal zum Ärger der Anwohner mit dem Bau einer Löschwasserzisterne in Sieglitz herum. Noch immer ist kein verlässliches Ende in Sicht.

Gefährliche Verzögerung: Neue Zisterne soll Löschwassermangel in Sieglitz beheben, indes entpuppt sich deren Bau als endlose Geschichte

Problembau in der VG Wethautal

Sieglitz. - Eigentlich ist der Einbau einer Zisterne ein problemloses, binnen weniger Monate realisierbares Unterfangen. Eigentlich. Aber eben nicht so in Sieglitz. Um das Dorf mit ausreichend Löschwasser zu bevorraten, hatte sich die für derartige Belange zuständige Verbandsgemeinde (VG) Wethautal entschieden, in dem Dorf eine 200 Kubikmeter Wasser fassende Zisterne einzubauen. Genau dieses Projekt, das Ende 2023 seinen Lauf nahm, entpuppte sich als beharrlicher Problemfall.