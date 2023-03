Kleine 24-Stunden-Märkte ohne Verkaufspersonal werden als Chance für ländliche Gebiete angesehen – so wie jener im thüringischen Görsbach nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt. Hier kann man seit Mitte Februar Tag und Nacht einkaufen.

Marko Rossmann ist Vorstand der „iO Markt Nordthüringen Genossenschaft“. Diese ist Betreiber und Pächter des Marktes in Görsbach.

Görsbach/MZ - „Unser Dorf hat Zukunft“ steht auf dem ockerfarbenen Schild am Ortseingang von Görsbach im thüringischen Kreis Nordhausen. Wenige Meter weiter im Ort hat in einem frisch hellgrau gemalerten Flachbau mit dem typischen DDR-Turnhallen-Wellendach die Zukunft längst begonnen.

Seit einem Monat hat hier, wenige Kilometer hinter der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und direkt an der alten B 80, einer der modernsten Mini-Supermärkte Mitteldeutschlands geöffnet. Im „iO-Markt“ kann man 24 Stunden, sieben Tage die Woche einkaufen. IO steht für „immer offen“. Es ist ein Dorfladen 2.0: Verkaufspersonal gibt es keines. Alles funktioniert digital. Man benötigt nur eine EC- oder Kreditkarte.

Elisabeth Stützer kauft mittlerweile beinahe täglich in dem 24-Stunden-Laden ein. Sie hält ihre EC-Karte an das Lesegerät, das neben der Eingangstür angebracht ist. Nach einem kurzen Piepen öffnet sich die gläserne Schiebetür. Sie nimmt sich einen der grauen Einkaufskörbe, hält ihre Karte an ein weiteres Lesegerät und öffnet damit die Schranke zum Einkaufsbereich.

„Die Technik ist wirklich keine Hürde. Auch für die Älteren nicht“, sagt die 63-Jährige. „Der Laden ist für unseren Ort eine tolle Bereicherung. Alles, was ich hier bekommen kann, kaufe ich hier auch. Die Preise sind in Ordnung“, sagt die Görsbacherin, während sie eine Tüte Tiefkühlpommes in ihren Wagen legt.