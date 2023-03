Görsbach/MZ - „Unser Dorf hat Zukunft“ steht auf dem ockerfarbenen Schild am Ortseingang von Görsbach im thüringischen Kreis Nordhausen. Wenige Meter weiter im Ort hat in einem frisch hellgrau gemalerten Flachbau mit dem typischen DDR-Turnhallen-Wellendach die Zukunft längst begonnen.

Seit einem Monat hat hier, wenige Kilometer hinter der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und direkt an der alten B 80, einer der modernsten Mini-Supermärkte Mitteldeutschlands geöffnet. Im „iO-Markt“ kann man 24 Stunden, sieben Tage die Woche einkaufen. IO steht für „immer offen“. Es ist ein Dorfladen 2.0: Verkaufspersonal gibt es keines. Alles funktioniert digital. Man benötigt nur eine EC- oder Kreditkarte.

In Görsbach kann man seit Februar Tag und Nacht einkaufen. (Kamera: Andreas Stedtler / Schnitt: Torsten Grundmann)

Elisabeth Stützer kauft mittlerweile beinahe täglich in dem 24-Stunden-Laden ein. Sie hält ihre EC-Karte an das Lesegerät, das neben der Eingangstür angebracht ist. Nach einem kurzen Piepen öffnet sich die gläserne Schiebetür. Sie nimmt sich einen der grauen Einkaufskörbe, hält ihre Karte an ein weiteres Lesegerät und öffnet damit die Schranke zum Einkaufsbereich.

„Die Technik ist wirklich keine Hürde. Auch für die Älteren nicht“, sagt die 63-Jährige. „Der Laden ist für unseren Ort eine tolle Bereicherung. Alles, was ich hier bekommen kann, kaufe ich hier auch. Die Preise sind in Ordnung“, sagt die Görsbacherin, während sie eine Tüte Tiefkühlpommes in ihren Wagen legt.

iO Markt hat eigene Genossenschaft gegründet

Rund 3.000 Kunden haben in dem 24-Stunden-Dorfladen seit seiner Eröffnung Mitte Februar eingekauft. „Unser Spitzentag ist immer der Sonntag, da kommen auch schon mal bis zu 300 Menschen. Im Großen und Ganzen bin ich mit den ersten Wochen zufrieden. Jetzt muss es nur so bleiben“, sagt Marko Rossmann. Der 46-jährige Nordhäuser ist Vorstand der extra gegründeten „iO Markt Nordthüringen Genossenschaft“. Sie fungiert als Betreiber und Pächter des Marktes. Der Gemeinde gehört die Immobilie.

Die Idee, wieder einen Dorfladen zu etablieren, gibt es in dem Goldene-Aue-Dorf schon einige Jahre. Der Getränkemarkt und der kleine Einkaufsladen haben beide vor einigen Jahren geschlossen – aus Altersgründen der Betreiber. Einen fahrenden Supermarkt nahmen die Menschen nicht an.

Angela Simmen, die Bürgermeisterin der rund 1.000 Einwohner zählenden Gemeinde, brannte jedoch für die Idee, in ihrem Ort wieder eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. Denn die nächsten Supermärkte gibt es erst im sechs Kilometer entfernten Nordhausen oder im sachsen-anhaltischen Nachbarort Berga, der ähnlich weit entfernt ist.

Als das Land Thüringen im vergangenen Jahr ein Förderprogramm für Dorfläden auflegte, bewarb sich die Gemeinde, und als eine von insgesamt fünf erhielt sie den Zuschlag. 200.000 Euro hat der Freistaat zur Verfügung gestellt, weitere 120.000 Euro die Gemeinde als Eigenmittel.

Man habe es der Gemeinde trotz allem nicht einfach gemacht, sagt Simmen. „Ich hatte viele schlaflose Nächte. Doch all die Anstrengungen haben sich gelohnt, wenn ich jetzt sehe, wie gut der Laden angenommen wird“, so die 64-Jährige. Zudem ist sie froh, ihrem Bauchgefühl vertraut zu haben. Ursprünglich wollte die Gemeinde mit der Emmas Tag und Nacht Markt GmbH aus Erfurt ins Geschäft kommen. Doch die Betreibergesellschaft ist mittlerweile insolvent: Die 24-Stunden-Märkte, die sie einst betrieb, sind geschlossen.

Jeder fünfte Einwohner von Görsbach beteiligt

Marko Rossmann, von Haus aus Gastronom, erfuhr im Internet von den Plänen der Görsbacher und war sofort „Feuer und Flamme“, wie er sagt. Er reiste nach Bayern und Baden-Württemberg, schaute sich verschiedene Dorfläden an. Schließlich setzte sich der Gedanke fest, eine Genossenschaft zu gründen.

Die Görsbacher sollen nicht einfach nur einkaufen können, sie sollen auch vom Laden profitieren. Die Idee findet schnell Anklang. 195 Einwohner von Görsbach haben mittlerweile Genossenschaftsanteile im Gesamtwert von 80.000 Euro gekauft. Geld, das unter anderem in die Erstausstattung des Ladens geflossen ist. „Der Warenwert für die Erstausstattung betrug um die 25.000 Euro“, so Rossmann. Mittlerweile stößt das Projekt in ganz Thüringen auf große Resonanz, freut er sich.

Die Kundschaft des 24-Stunden-Ladens ist bunt gemischt: Dorfbewohner, Pendler, Nachtschichtler. Nachmittags kaufen die meisten Menschen ein. Ab 23 Uhr wird es ruhig. „Aber grundsätzlich lässt sich sagen, es kommen tatsächlich zu jeder Uhrzeit Kunden in den Markt“, so Rossmann.

Viele kommen aus Neugier. So wie Karin Henning. Die Nordhäuserin fährt jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit nach Sangerhausen an dem Laden vorbei. „Ich wollte das heute einfach mal ausprobieren“, sagt sie, während sie Joghurt, Honig und Weintrauben an der Kasse scannt. Ihr Fazit nach dem ersten Einkauf: „Der Laden ist klein, aber fein. Ich werde jetzt sicher öfter hier mal anhalten.“

In den 24-Stunden-Dorfladen geht es nur mit Bezahlkarte. Foto: Andreas Stedtler

Tatsächlich unterscheidet sich der Immer-Offen-Laden kaum von einem normalen Supermarkt. Es gibt ein Vollsortiment mit rund 1.500 Produkten. Auch die Einteilung des 150 Quadratmeter großen Ladens erinnert an gewöhnliche Discounter. Lediglich in den Spirituosenbereich haben nur Kunden mit dem entsprechenden Alter Zutritt. Geprüft wird das mittels Führerschein oder Personalausweis. Erst danach öffnet sich eine Automatiktür.

Beliefert wird der Markt von der Lüning-Gruppe, einer Tochter der Edeka Minden-Hannover. Als regionale Partner konnten die ansässige Bäckerei sowie zwei Nordthüringer Fleischereien, regionale Imker und eine Gin-Manufaktur gewonnen werden. „Vor allem die regionalen Produkte werden sehr gut gekauft, obwohl sie hochpreisiger sind“, sagt Rossmann. Doch damit habe man dem Wunsch der Genossenschaft entsprochen. Der Kunde hat hier ein Mitspracherecht.

QR-Code für die Sicherheit im iO Markt

An zwei Kassen können die Kunden per Kredit- oder EC-Karte zahlen. Der ausgedruckte Bon verfügt über einen QR-Code, der am Ausgang gescannt werden muss, damit sich die Tür öffnet. 13 Sicherheitskameras filmen im sowie am Laden und sollen Langfinger abschrecken. „Sollte jemand an den Türen manipulieren, geht Alarm los, außerdem werden wir und eine Sicherheitsfirma informiert, die auf die Kameras zugreifen kann“, erklärt Rossmann das Sicherheitskonzept. Doch das war bisher noch nicht nötig.

Rossmann setzt auf Vertrauen und auf den Genossenschaftsgedanken. Ein Konzept, das bisher gut funktioniert. „Erst letztens hat ein älteres Ehepaar bei mir angerufen, weil es zu Hause bemerkt hatte, dass es einen Teil der Ware gar nicht bezahlt hatte. Sie wollten mir alles nach Hause bringen“, sagt Marktleiterin Silke Fissler, die mit ihrer Kollegin Sina Sanftleben die einzigen Mitarbeiterinnen im Markt sind. Sie kümmern sich um die Warenbestellung, die Inventur und das Einräumen der Ware.

Fragt man die 52-Jährige nach den ersten vier Wochen, dann sagt sie: „Die waren einfach der Wahnsinn. Dass die Leute den Laden so gut annehmen, das macht mich sehr zufrieden.“