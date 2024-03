Merlin Rose gehört zu den besten deutschen Schauspielern und hat schon in vielen namhaften Filmen mitgespielt. Zu Gast im Studiotalk erinnert er sich unter anderem an ein Filmerlebnis in Halle, als er in dem aufsehenerregenden Coming-out Film "Aus der Haut" eine Hauptrolle spielen durfte und wie er fortan in vielen weiteren Filmen unvergessliche Erlebnisse sammeln konnte.

Mit Video: Kino- und Serienstar Merlin Rose in Halle - Rollen von Teenager bis Kommissar

Merlin Rose gehört zu den besten deutschen Schauspielern und hat schon in vielen namhaften Filmen mitgespielt. Von Teenager bis Kommissar, der Berliner war bereits in vielen Rollen zu erleben.

Halle/DUR - Der heute 31-jährige Merlin Rose lebt seit seiner Kindheit in Berlin und hatte schon mit 11 Jahren den Wunsch Schauspieler werden zu können. Im Alter von 14 Jahren bekam er bereits seine erste kleine Rolle - es folgten dann einige weitere Rollen in denen er schauspielerische Erfahrungen sammelte. 2011 nahm dann seine Karriere richtig Fahrt auf. Er übernahm auch größere Fernsehrollen. Von Teenager bis Kommissar er überzeugte in den Folgejahren durch seine schauspielerische Bandbreite.

Merlin Rose im Studiotalk in Halle: Von ARD bis Netflix - Der Berliner berichtet im Interview über seine bisherige Laufbahn als Schauspieler mit Höhen und Tiefen. (Kamera: Alexander Pförtsch, Schnitt: Torsten Grundmann)

Merlin Rose spielte erst kürzlich in der zu Ende gegangenen sechsteiligen ARD-Fernsehserie „Haus aus Glas“ die Hauptrolle des „Felix“. Er spricht über berührende Szenen in diesem Film mit seinen Schauspielkollegen. „Ein Familiendrama, das in seiner Emotionalität auf die Spitze getrieben wurde, ich selbst tauchte dabei auch sehr tief ein“, erklärt Rose im Talk und muss sogar kurz mit seinen Tränen kämpfen.

Und natürlich plaudert er abschließend auch noch über eine Szene in „Haus aus Glas“ die sich hinter den Kulissen abspielte, und für ihn mal so richtig „nach hinten“ losging.