In der Nacht zum Mittwoch brannte eine Wohnung in Halle vollständig aus. Die Feuerwehr war im Großeinsatz und musste das Haus evakuieren.

Video: Hochhaus in Flammen - Rund 40 Menschen in Halle evakuiert

Halle (Saale)/DUR/dpa - In der Nacht zum Mittwoch musste die Feuerwehr gegen 2 Uhr in Halle zur Silberhöhe in die Wittenberger Straße ausrücken. In einem Wohnblock brannte eine Wohnung in voller Ausdehnung. Aus allen Fenstern der Wohnung schlugen den Einsatzkräften Flammen und dichter Rauch entgegen.

Im Video: Brand in Halle - Rund 40 Menschen mussten evakuiert werden

Feur in Halle: Einige der evakuierten Bewohner können vorerst nicht wieder in die Wohnungen zurück.(Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Bernd Stiasny)

Wie Einsatzleiter Sandra Hoffmann vor Ort mitteilte, mussten aus dem Wohnhaus rund 40 Menschen evakuiert werden. Die HAVAG hat für die Bewohner einen Bus zur Einsatzstelle gebracht. Mehr dazu im Video.