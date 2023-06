Magdeburg - Andreas Schmidt, der Vorsitzende der SPD Sachsen-Anhalt, ruft alle Parteien auf, einen möglichen Erfolg der AfD bei der Bürgermeisterwahl in Raguhn-Jeßnitz zu verhindern.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth geht als Favorit in die Stichwahl. Schmidt kritisiert Loth und meint, er habe wenig Ahnung von den Realitäten des Landes und könne das Amt nicht ausüben. Er empfiehlt den parteilosen Kandidaten Nils Naumann als die bessere Alternative.

Lesen Sie hier ausführlich: Vor Stichwahl in Raghun-Jeßnitz: Sachsen-Anhalts SPD-Chef warnt vor AfD-Bürgermeisterkandidat Loth - „Er kann dieses Amt nicht“

Im Video: Neuer Landrat - Was denken Bürger aus Halle über den AfD-Sieg in Thüringen

Was denken Menschen in Halle über das Wahlergebnis in Thüringen. (Bericht: Anna Lena Giesert, Kamera: Alexander Pförtsch)