Nienburg/DUR - Der Nienburger Mika Steinhausen hat kürzlich in Schatthausen, 15 Kilometer von Heidelberg entfernt, den Deutschen Meistertitel in der U 11 erobert – als Debütant und krasser Außenseiter. Und ist dabei in seiner eigenen Liga gefahren.

Im Video: Deutscher Meister der U11-Klasse im Fahrradtrial

Mika Steinhausen aus Nienburg wird Deutscher Meister im Fahrradtrial. (Video: Katharina Thormann/Engelbert Pülicher)

„Ich wusste ja, dass der Junge ziemlich gut ist und es drauf hat. Aber ich hätte nie damit gerechnet, dass er auf Anhieb gleich auf dem obersten Podest steht“, erzählt Vater Matthias Gerstner mit etwas Stolz in seiner Stimme, der den Jungen gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Kati zu jedem großen Wettkampf begleitet. Fast jedes Wochenende ist die Familie in einem zum Camper umgebauten VW Bus unterwegs.

Für den Deutschen Meistertitel gab es nicht nur eine Goldmedaille, sondern als besondere Zugabe das Ticket für den Start bei der Weltmeisterschaft. Diese finden vom 14. bis 16. Juli im spanischen Durana (Baskenland) statt. „