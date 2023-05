Dieses liturgische Gewand in den Räumen des Dommuseums erhielt schon im 18.Jahrhundert den Beinamen „Ottomantel“,

Merseburg/DUR - Sein Einflussgebiet reichte von der Ostsee bis auf den italienischen Stiefel. Kaiser Otto I. gilt als eine der berühmtesten Persönlichkeiten Sachsen-Anhalts. Knapp 1050 Jahre nach seinem Tod inszeniert das Zentrum für Mittelalterausstellungen (ZMA) gemeinsam mit lokalen Mussen eine Reihe von Ausstellungen unter dem Namen "Des Kaisers Letzte Reise".

Neben Ausstellungen von Magdeburg bis Quedlinburg, Walbeck, Memleben findet auch eine hier statt - in Merseburg, Ottos vorletzter Station. Dort hielt er seinen letzten Hoftag ab und feierte Christi Himmelfahrt.

Wie Domstiftsarchivar Markus Cottin erklärte, habe man bewusst auf Leihgaben verzichtet. „Klein, aber fein“ sei das Motto bei der Vorbereitung gewesen. In den Ausstellungsvitrinen gibt es trotzdem so allerhand mittelalterliche Relikte zu sehen. Darunter auch eine frisch erworbene zeitgenössische Abschrift der wichtigen Chronik des Merseburger Bischofs Thietmar und den „Codex 129“, in dem einst Ottos Tod vermerkt wurde.