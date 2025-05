Die Einsatzalarmierung klang dramatisch. Was die Kameraden vor Ort fanden.

„Rauchsäule über Industriehafen“ - Feuerwehren sind am Samstagnachmittag in Roßlau gefordert

Die Feuerwehren waren in Roßlau im Einsatz.

Roßlau/MZ. - Die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau war am Sonnabend, 10. Mai, in Roßlau gefordert. Um 17.28 Uhr wurden die Kameraden mit dem Einsatzstichwort „Rauchsäule über Industriehafen“ in die Straße „Unterluch“ alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr standen ein Hochstand und etwa 20 Quadratmeter Wiese im Vollbrand. Die Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand mit 500 Litern Wasser und vier Litern Schaummittel. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Nach Angaben der Feuerwehr lag der bei dem Feuer entstandene Sachschaden bei etwa 1.500 Euro. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mit Unterstützung der Freiwilligen Wehren von Roßlau, Streetz und Meinsdorf mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Kameraden.