Tausende Zuschauer begleiteten am Wochenende die Pferderennen in Halle, darunter auch ein Weltmeisterschaftsrennen. Die deutsche Hoffnungsträgerin Janina Boysen punktete jedoch woanders. Warum auch Unternehmer und Vizepräsident des 1. FC Köln, Eckhard Sauren, vor Ort war.

Halle/MZ - Nur noch 400 Meter haben die deutsche Amateur-Weltmeisterschaftsreiterin Janina Boysen vom Ziel und dem Sieg getrennt. Von Anfang an führte sie das Feld an – doch dann kam der Rückschlag. Sie wurde langsamer, die anderen Reiterinnen überholten sie. Am Ende wurde sie Vierte. Der erhoffte zweite Sieg im Rahmen der Amateur-Weltmeisterschaft blieb damit aus. Ihr Können unter Beweis stellen, konnte Boysen zum ersten Renntag in diesem Jahr auf den Passendorfer Wiesen trotzdem – und das sogar bei den Profis.