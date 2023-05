Video: Nächstes Jahr wieder Gildefest 2023 in Aschersleben?

Aschersleben/DUR- „Das diesjährige Gildefest ist das beste!“, findet deshalb Gilde-Chef Lampadius. „Das ist natürlich ein tolles Lob“, freut sich Veranstalter Martin Rothe. Ob der Gilde-Chef recht hat, das ist sicher Geschmackssache. Rothe zieht eine Bilanz nachdem Festwochenende in Aschersleben.

Im Video: Tausende Besucher beim Gildefest 2023 in Aschersleben

Gilde-Veranstalter Martin Rothe zieht Bilanz vom Fest in Aschersleben. (Bericht: Frank Gehrmann)

Messerattacke überschattet Gildefest 2023 in Aschersleben

Leider überschattete eine Messerattacke auf einen Sicherheitsmann am Sonnabendabend das Fest. Nach zwei Operationen ist der 39-Jährige außer Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nach der Tat auf der Herrenbreite in Aschersleben. Wird Martin Rothe also im kommenden Jahr wieder Gildefest(ival)-Veranstalter sein? Mehr dazu im Video.