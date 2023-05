Ein kleines Kätzchen sollte in Aschersleben einfach nur gerettet werden. Doch am Ende kam alles anders. Mehr dazu im Video.

Video: Pinke Katze sorgt in Sachsen-Anhalt für Aufsehen - Was war da denn los?

Aschersleben/DUR - Eine pinke Katze verursachte am Donnerstag in Aschersleben eine ungewöhnliche Tierettung: Ein Anruf bei der Polizei sorgte dafür, dass die Beamten wenige Minuten später am Ort des Geschehens eintrafen und bestätigten, dass sich in einer Dachrinne in der Engelgasse eine kleine, pinke Katze befinde.

Die genaue Situation des Tieres: Völlig unklar. Daraufhin wurde entschieden, die Leitstelle des Salzlandkreises für eine mögliche Tierrettung mit einzubeziehen. Mehr dazu im Video.