Von der Leyen ruft zu entschlossenem Kampf gegen Terror auf

Masar-i-Scharif - Nach dem Anschlag in Berlin hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Afghanistan zum entschlossenen Kampf gegen den Terror aufgerufen. „Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht unterkriegen lassen vom Terror, dass wir uns wehren, gegen diejenigen, die die Menschen terrorisieren”, sagte sie vor Soldaten auf einem Weihnachtsmarkt im Feldlager von Masar-i-Scharif. Die ganze Weltgemeinschaft müsse entschieden gegen den Terror vorgehen, sei es in Europa, im Nahen Osten, in Afrika oder auch in Afghanistan. ...