Seit Donnerstag, 11. September 2025, fehlt von dem 45-Jährigen jede Spur. Trotz Suchmaßnahmen mit Spürhunden blieb die Fahndung bislang erfolglos. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Bitterfeld/MZ. - Seit Donnerstag, 11. September 2025, wird der 45-jährige Mike H. aus Bitterfeld vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 16 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Hardenbergstraße gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau beschreibt den Vermissten in einer Pressemitteilung als etwa 1,80 Meter groß und bärtig. Angaben zur getragenen Kleidung liegen nicht vor.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch Spürhunde eingesetzt wurden, konnte der Aufenthaltsort des Mannes bislang nicht ermittelt werden. Die Ermittler bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe. Jeder noch so kleine Hinweis könnte entscheidend sein, um den Vermissten zu finden.

Wer hat den 45-Jährigen aus Bitterfeld-Wolfen gesehen? Foto: Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Mike H. geben kann, soll sich an das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen wenden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Informationen entgegen. Zudem ist die Polizei per E-Mail erreichbar unter: [email protected]