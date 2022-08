Hohenmölsen/MZ - Bei einem Badeunfall am späten Mittwochnachmittag am Mondsee in Hohenmölsen ist ein 68-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten Ersthelfer, dass der Mann in Schwierigkeiten war und sprangen sofort ins Wasser. Rettungskräfte versuchten, den 68-Jährigen zu reanimieren und brachten ihn ins Krankenhaus, wo ein Arzt nur noch den Tod feststellen konnte.