Tom-Luis Scheffler ist in einer Schaustellerfamilie großgeworden. Nun bietet der 20-Jährige als einer von nur noch wenigen Schaustellern in Deutschland das traditionelle Ringewerfen an.

Halle/MZ. - Es ist eines der ältesten Jahrmarktspiele: Das Ringewerfen vereint Wurftechnik und ein bisschen Glück und darf auf keinem Rummel fehlen. Auf dem halleschen Rummel zum Laternenfest in Halle jedoch war das beliebte Geschicklichkeitsspiel vor 20 Jahren das letzte Mal vertreten. Ältere Hallenser werden sich vielleicht noch an Namen wie Weber, Hartmann oder auch Neutsch, vor allem Adolf Neutsch, erinnern, die das Ringewerfen auf Halles Jahrmarkt hochgehalten haben. In die Fußstapfen der erfahrenen Schausteller tritt nun ein junger Mann aus dem sächsischen Machern: Tom-Luis Scheffler, selbst Kind einer Schaustellerfamilie, hat sein Herz für das historische Spiel entdeckt. Auf dem Laternenfest 2024 in Halle (Saale) nun ist er erstmals mit seinem eigenen Stand vertreten.