Tatort Breitscheidplatz: Schwierigkeiten mit der Wahrheit

Anschlag am Breitscheidplatz

Es waren Horrorbilder, die am 19. Dezember vor fünf Jahren die Nachrichten bestimmten. Ein Truck war gezielt in eine Menschenmenge auf einem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gelenkt worden, zwölf Besucher fielen dem islamistischen Terroranschlag zum Opfer, es gab zahlreiche Verletzte und viele ungelöste Fragen. Doch wie hatte der mutmaßliche Täter Anis Amri, ein aus Tunesien stammender Flüchtling, die Tat vorbereiten und durchführen können? Wieso hatten zahlreiche Sicherheitsdienste ihn als Gefährder überwacht, dabei aber nichts mitbekommen? Und wer waren seine Kontaktpersonen, wer waren seine Hintermänner?