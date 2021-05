Staatssekretär: Keine Stilllegungswelle von Traditionsschiffen

Oldenburg/Hamburg - Das Bundesverkehrsministerium sieht durch die geplante neue Sicherheitsrichtlinie den Betrieb von Traditionsschiffen an Nord- und Ostsee nicht gefährdet. „Wir wollen die Traditionsschifffahrt nicht an die Kette legen, sondern ihre Zukunft langfristig sichern”, sagte Enak Ferlemann (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, der in Oldenburg erscheinenden Nordwest-Zeitung ...