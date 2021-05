Sparkassen-Fächer geplündert: Tatverdächtige festgenommen

Ilmenau/Kiel - Die beiden mutmaßlichen Einbrecher, die Anfang März in der Zentrale der Förde Sparkasse in Kiel 500 Sparbuch-Schließfächer geöffnet und geplündert haben sollen, sind gefasst. Zwei Männer seien bei einer ähnlichen Tat im thüringischen Ilmenau in der Nacht zum Montag von einem Mobilen Einsatzkommando der Polizei gefasst worden, teilte ein Sprecher der Kieler Polizei am Montag mit. Zuvor hatten schleswig-holsteinische Medien darüber ...