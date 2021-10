So sieht der Kader der Saale Bulls 2021/22 aus

Halle (Saale) - Die Saison 2020/21 fand für die Saale Bulls ein trauriges Ende: Der heftige Corona-Ausbruch kostete dem Team aus Halle nach starker Saison die Playoff-Teilnahme - und damit auch die Chance auf den Aufstieg.

So gehen die Bulls auch in der Spielzeit 2021/22 wieder in der Oberliga Nord an den Start. Trainer bleibt wie in der Vorsaison Ryan Foster. Geplant wurde ursprünglich mit einem 21-Mann-Kader: Zwölf Angreifer, sieben Verteidiger und zwei Goalies. Allerdings gab es dann Abweichungen von dieser Idee. Wir zeigen, welche Spieler für Halle aufs Eis gehen.



Saale Bulls: Kader 2021/22



Tor (3): Jakub Urbisch, Sebastian Albrecht, Eric Steffen (neu/Drei-Wochen-Vertrag)

Verteidiger (7): Kai Schmitz, Erik Hoffmann, Christian Guran, Finn Walkowiak, Maurice Becker (neu/Rostock Piranhas), Pascal Grosse (neu/Hannover Scorpions), Nico Schnell (neu/Förderlizenz Harzer Falken)



Stürmer (13): Tatu Vihavainen, Joonas Mikael Niemelä (neu/HC Gherdeina/Italien), Patrick Schmid (neu/Hannover Scorpions), Lukas Valasek, Jannik Striepeke, Roman Pfennings (Stürmer/Hannover Scorpions) Sergej Stas, Max Pietschmann, Dennis Gulda, Tim May, Michael Fomin (neu/Krefelder EV), Niklas Hildebrand (neu/EG Diez-Limburg), Erik Gollenbeck (neu/Deggendorf)



Saale Bulls: Abgänge 2021/22



Kyle Helms (Karriereende)

(Karriereende) Michal Schön (Leipzig Icefighters)

(Leipzig Icefighters) Leon Fern (Dresdner Eislöwen)



(Dresdner Eislöwen) Valtteri Hotakainen (Kokkolan Hermes/Finnland)

(Kokkolan Hermes/Finnland) Artur Tegkaev (Herner EV)

(Herner EV) Eric Wunderlich (Black Dragons Erfurt)

(mz/Stand: 24. September 2021)