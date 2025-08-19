Eine 42-Jährige und ein Zehnjähriger sind am Montag bei einem Großeinsatz der Polizei in einer Wohnung gefunden worden. Der Frau verstarb wenig später.

Bei einem Großeinsatz hat die Polizei in Leipzig zwei verletzte Menschen gefunden.

Leipzig. – In der Nacht zu Dienstag gegen 22.30 Uhr hat es in der Fritz-Hanschmann-Straße in Leipzig (Reudnitz-Thonberg) einen Großeinsatz der Polizei gegeben. In einer Wohnung fand die Polizei eine verletzte 42-jährige Frau und einen verletzten Zehnjährigen.

Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Dort erlag die Frau wenig später ihren Verletzungen. Der Junge schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Vor Ort, so die Polizei weiter, wurde ein 37-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Derzeit werde wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.