In Leipzig entdecken Polizisten eine schwer verletzte Frau und ein Kind. Die 42-Jährige stirbt wenig später. Ein Mann wird festgenommen. Was ist bisher bekannt.

In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen ist nicht bekannt. (Symbolbild)

Leipzig - Eine Frau ist in Leipzig getötet und ein Kind schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte seien am Montagabend in eine Wohnung in dem Stadtteil Reudnitz gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Die 42-Jährige erlag wenig später ihren Verletzungen, der zehn Jahre alte Junge sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei konnte einen 37 Jahre alten Tatverdächtigen am Einsatzort festnehmen. In welcher Beziehung die Opfer und der Tatverdächtige zueinander stehen, teilte die Polizei nicht mit. Es werde wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes ermittelt.