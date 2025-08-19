Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in einem Vereinsheim in Buchholz aus. Der Schaden ist groß. Am Brandort fallen der Polizei zwei junge Männer auf.

Buchholz - In einem Sport-Vereinsheim im Landkreis Harburg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittler schätzen den entstandenen Schaden auf rund 80.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte seien die Flammen bereits aus den Fenstern geschlagen.

Während des Einsatzes seien den Beamten zwei junge Männer aufgefallen, die das Feuer beobachteten. Anschließend seien sie laut Polizei in ein Waldstück geflohen. Die Ermittler gehen, auch aufgrund einer ersten Spurensuche vor Ort, von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Der Brandort in Buchholz wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen verdächtige Menschen oder Fahrzeuge in der Nacht auf den Dienstag aufgefallen sind.