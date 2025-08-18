Braunsbedra - In Braunsbedra im Saalekreis ist eine fünf Zentner schwere amerikanische Bombe entschärft worden. Nach der Evakuierung aller Einwohner und Anlieger in einem Umkreis von 750 Metern um den Fundort konnte das Kampfmittel mit Heckzünder unschädlich gemacht werden, teilte der Landkreis mit. Alle Evakuierungsmaßnahmen seien nun wieder aufgehoben. Es waren laut einer Sprecherin etwa 400 Menschen betroffen. Die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montag bei Bauarbeiten im Braunsbedraer Ortsteil Neumark gefunden worden.