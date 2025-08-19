Seit Wochen fahndet die Polizei nach einem aus dem Maßregelvollzug geflohenen Mann. Als er schließlich in Hildesheim gefasst wird, verletzt er sich und zwei Polizisten.

Die Polizei nimmt einen aus dem Maßregelvollzug geflohenen Mann in Hildesheim fest. (Symbolbild)

Hildesheim - Ein aus dem Maßregelvollzug geflohener Mann ist in Hildesheim gefunden und zurückgebracht worden. Der 48-Jährige sei Anfang August von einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Die Beamten entdeckten den Mann in der Nähe des Hauptbahnhofes.

Bei seiner Festnahme habe er sich massiv gewehrt und sich selbst, sowie zwei Polizisten leicht verletzt. Schließlich wurde er am Montagnachmittag zunächst auf die Polizeiwache und dann in den Maßregelvollzug zurückgebracht.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Der Maßregelvollzug ist ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus, in dem psychisch kranke und suchtkranke Straftäter untergebracht sind.