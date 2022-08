Polizeiauto kracht in Hauswand

Drei Polizeibeamte und ein Autofahrer waren am Freitagabend in einen Unfall in der Fischer-von-Erlach-Straße verwickelt. Drei Beamte und der Fahrer des PKW wurden leicht verletzt.

Das Eckhaus in der Fischer-von-Erlach-Straße 45 wurde stark beschädigt. Im Foto ist der Schaden im Trockenraum im Keller zu sehen.

Halle (Saale)/MZ/TGO - Durch einen Verkehrsunfall ist am Freitagabend kurz vor 20 Uhr ein Polizeiauto gegen eine Hauswand in der Fischer-von-Erlach-Straße geprallt. Wie die Polizei mitgeteilt hat, kam es an der Kreuzung mit der Wolfensteinstraße zur Kollision mit einem PKW.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Darüber hinaus wurde die Wand des Hauses stark beschädigt. Drei Polizeibeamte und der Autofahrer wurden leicht verletzt und in ein einem Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.