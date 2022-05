Peter Kohl plant zum 1. Juli seinen Amtsantritt in Südharz

Südharz/MZ - Es dürfte nur noch eine Formsache sein: Nach der Bürgermeister-Stichwahl in der Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) tritt an diesem Dienstagnachmittag der Wahlausschuss unter Leitung von Lars Wiechert öffentlich zusammen, und zwar um 14 Uhr in der Gemeindeverwaltung in Roßla, Wilhelmstraße 4. Laut vorläufigem Endergebnis hat Peter Kohl aus Uftrungen rund 53 Prozent der Stimmen erzielt, Jürgen Prell aus Roßla 47 Prozent.

