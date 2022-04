Online-Schulungen und Kurse werden immer beliebter

Die Zeiten, in welchen man die Schulbank in einem Institut drückte, sind spätestens seit dem digitalen Zeitalter vorüber. Heutzutage nutzt man ein versiertes und souveränes Bildungsportal für Onlinekurse und Digitalprodukte, um sich weiterzubilden. Sowohl privat als auch beruflich. So nimmt das E-Learning immer mehr Platz in unserer Gesellschaft ein und erfreut sich immer mehr Beliebtheit.

Die Devise lautet: Wer rastet, der rostet! In Unternehmen und auch in der Privatwirtschaft gibt es stetig Neuerungen wie beispielsweise die Verabschiedung neuer Gesetze und da ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter und natürlich auch die Chefetage entsprechende Schulungen nutzen, um sich weiterzubilden.

Weiterbildung im privaten Bereich

Eine entzückende Alternative für Hausfrauen (oder -männer) und Senioren sind Online-Kurse, die man remote, also von zuhause aus machen kann. Einerseits fördert es die kognitiven Fähigkeiten und das Erinnerungsvermögen und andererseits hat man eine sinnvolle Beschäftigung. Somit bietet sich beispielsweise ein Online-Sprachkurs oder ein Fernlehrgang als Fernstudium an einer Fernuniversität an.

Somit muss man zum Lernen und Studieren nicht einmal das Haus verlassen und sich nur zu den Abschlussprüfungen zum jeweiligen Lerninstitut begeben. Als Fernlehrgang werden so ziemlich alle Studiengänge angeboten. Für Berufstätige werden entsprechende Angebote nach Feierabend angeboten.

Weiterbildung im betrieblichen Rahmen

Eine fundierte Weiterbildung der eigenen Angestellten wird für Unternehmen immer wichtiger, da die Digitalisierung schnelle Fortschritte macht. Wie man seine Mitarbeiter alle auf ein gemeinsames Level bringt und wie man sie fit macht für die Ansprüche, die die digitale Welt fordert, erfährt man in diesem Abschnitt.

Flexibilität sollte oberste Priorität haben

Es ist nicht verwunderlich, dass sich Lernplattformen auf dem Onlinewege immer größerer Beliebtheit und vermehrter Nutzung erfreuen. Viele Weiterbildungskurse zu allen erdenklichen Inhalten sind 24/7 verfügbar. Die Preise halten sich dabei eher im niedrigen Bereich, sodass die Kurse von allen Menschen belegt werden können.

Die Zugänge können entweder von Privatpersonen genutzt werden oder als Unternehmen kann man günstige Firmenabonnements abschließen. So erhält man die Möglichkeit, gegen eine monatliche Gebühr eine Flatrate für die Kurse zu erwerben. Dabei hängt die Anzahl der möglichen Benutzer vom gewählten Abo und der Flatrate ab.

Die Kurse können nach dem Kauf offline gespeichert werden. Somit benötigt der Nutzer keine aktive Internetverbindung, um die Videos aufzurufen. Dies bietet eine maximale Flexibilität für unterwegs, im Park oder in der Straßenbahn, im Zug oder am See, wo auch immer man lernen will. Selbstverständlich müssen die Mitarbeiter in Eigenregie mit viel Selbstdisziplin die Lernmodule durchgehen. Demgegenüber stehen Präsenzschulungen, die zu einem festen Zeitpunkt stattfinden.

Festgelegte Präsenzschulungen werden als Pflichttermin wahrgenommen und die Gefahr, dass das Thema Weiterbildung auf der „To-do-Liste“ nach unten rutscht, ist relativ gering. Gebuchte Schulungen werden in aller Regel auch wahrgenommen – Ausnahmen bestätigen die Regel.

Persönlich oder unpersönlich?

Das Vorurteil, dass man beim Online-Kurs ganz auf sich allein gestellt ist und nur für sich paukt, mag zwar stimmen, jedoch gibt es trotzdem Plattformen, die Chats und Austauschmöglichkeiten mit Kommilitonen bieten. Teilweise findet dieses nach Feierabend statt.

Zwar kommt die Qualität des Austausches nicht an ein persönliches Gruppengespräch heran, wo jeder mit jedem kommunizieren kann und sich persönlich sieht, jedoch bietet die E-Learning-Variante gerade in Krisenzeiten eine Möglichkeit, sich trotz Social-Distancing weiterbilden zu können. Wer in Fremdsprachen fit ist, kann sich für Online-Kurse in verschiedenen Fremdsprachen und international anmelden und weiterbilden.

Es gibt eigene Foren, die einen Austausch zwischen den Weiterbildenden ermöglichen. Der Dozent kann Inhalte bereitstellen und diese mit den Studenten kommentieren oder diskutieren und auch die Studenten unter sich haben die Möglichkeit, sich zu gewissen Forenthemen zu äußern. Viele Online-Kurse verfügen über einen Teil der FAQs und ergänzenden Videos. Anzumerken wäre, dass sich jedoch gerade ältere Mitarbeiter, die mit der Digitalisierung noch nicht im Gleichtakt sind, etwas schwerer zurechtfinden.

Aus diesem Grunde sind Online-Schulungen eher mehr Frust als Lust. Es tauchen Fragen auf, wie die Plattform funktioniert, wer liefert Antworten auf Fragen? Während einer Präsenzschulung kann direkt auf Fragen eingegangen werden. Es ist wichtig, sich als Unternehmen die Frage zu stellen, welche der E-Learning-Plattformen am benutzerfreundlichsten ist, damit auch wirklich alle Mitarbeiter etwas von den Lerninhalten im Arbeitsalltag integrieren können.

Eine gute E-Learning-Plattform ist einfach gestaltet und vermittelt den Studenten die Inhalte auf leicht verständliche Weise. Natürlich hängt der Lernerfolg auch davon ab, wie aufmerksam die Studenten im eigenen Homeoffice zuhören und wie intensiv sie bei der Sache sind.

Warum sind jedoch Online-Kurse beliebter als Präsenzschulungen?

Online-Kurse, Online-Schulungen und Fernlehrgänge sind so beliebt, weil man sein eigenes Tempo bestimmt. Zwar ist die Gefahr groß, dass man es „schleifen“ lässt, jedoch müsste es für einen erwachsenen Menschen durchaus möglich sein, seine Prioritäten dementsprechend zu setzen, dass die Schulung, die man von zuhause aus mitmachen kann, eine gewisse Priorität erlangt und man sich mit der nötigen Konsequenz an die Lernmodule setzt. Laut Studien zufolge lernen viele Menschen besser, wenn sie keinen Zeitdruck haben.

Eine gewisse Struktur und Timeline müssen schon sein, jedoch sollte man flexibel sein können, wenn man in Zeitverzug kommt – ohne Sanktionen befürchten zu müssen. Bei Präsenzschulungen sitzt man meistens in einem engen Raum oder Meetingraum und muss sich stundenlange Beiträge, eng komprimiert, anhören, wobei das Gehirn und die Aufmerksamkeit nach einer gewissen Zeit abnimmt und man sich überhaupt nichts mehr merken kann.

Bei Online-Schulungen kann man die gelernten Inhalte in aller Regel besser verarbeiten und sein eigenes Lerntempo bestimmen. Zudem helfen interaktive Lerntrainings wie Fragebögen mit Multiple-Choice-Antworten und andere Lernsysteme, die gelernten Inhalte zu verfestigen und stets aufzurufen, um diese zu wiederholen. Speziell beim Vokabeltraining ist dies hilfreich.

Fazit zur digitalen Weiterbildung

Als Resümée kann man sagen, dass sich Präsenzschulungen immer mehr durch Online-Kurse ablösen, weil die Reichweite einfach viel größer ist und durch das E-Learning viele Vorteile entstehen. Für Unternehmen bedeutet das Konzept des E-Learnings einen enormen Kostenvorteil gegenüber Präsenzschulungen, da nicht alle Mitarbeiter für die Präsenzschulungen aus dem Tagesgeschäft abgezogen werden müssen und dadurch Einbußen in der Produktivität entstehen.

Bei Präsenzschulungen lässt auch gewissermaßen die Konzentration nach einer gewissen Zeitspanne nach und es wird kaum noch Wissen aufgenommen. Beim E-Learning kann jeder Student selbst entscheiden, wann er wieviel und wo lernt. Das ist ein deutlicher Motivationsschub für die Studierenden, bzw. die Kursteilnehmer und kommt auch dem Unternehmen zugute.