Bei einer Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Weißenfels ist ein 20-jähriger Afghane durch mit einem Schlagring verletzt worden. Wer laut Polizei als Täter verdächtigt wird.

Das Symbolfoto zeigt einen Schlagring. Mit einer solchen Waffe soll ein 20-jähriger Afghane in Weißenfels angegriffen und verletzt worden sein.

Weißenfels/MZ - Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Weißenfelser Hauptbahnhof ist in der Nacht zu Mittwoch ein 20-jähriger Mann im Gesicht verletzt worden.

Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Laut den Beamten hat der Afghane Anzeige erstattet und angegeben, von einem ihm bekannten 30-jährigen Iraner angegriffen und mutmaßlich mit einem Schlagring geschlagen worden zu sein.

Die Hintergründe der Attacke seien noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge hatte es in der Vergangenheit bereits mehrere Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern gegeben.