Eine seit Januar in Dessau-Roßlau vermisste Frau ist tot.

Dessau/MZ - Eine seit Mitte Januar vermisste 74 Jahre alte Frau aus Dessau ist tot. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, handelt es sich bei einer am 24. Februar in der Elbe bei Schönebeck gefundenen Leiche um Vermisste. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.