Mulde im Fokus - THW und Wasserwacht helfen in Dessau bei Suche nach Vermisster

Bei der Suche nach einer vermissten 80-Jährigen wurden am Donnerstag Uferbereiche der Mulde in Dessau abgesucht.

Dessau/MZ - Bei der Suche nach einer seit Sonnabend vermissten 80-jährigen Frau haben sich die Helfer von THW und DRK Wasserwacht in Dessau am Donnerstag auf das Gebiet an der Mulde zwischen Friedensbrücke und Stadion konzentriert. Mit Booten wurde das Ufer abgefahren, Spezialhunde kamen zum Einsatz.

Das THW hat am Eierschneider nahe des Muldewehrs Station bezogen. (Foto: Ruttke)

Die Frau war am Sonnabend gegen 18.30 Uhr aus einer medizinischen Einrichtung in Dessau-Alten verschwunden. Ein Fährtenhund hatte am Montag eine Spur bis zur Wasserstadt verfolgt. Die Frau soll aus Vockerode stammen.