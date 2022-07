In der Küche fing es an zu kokeln

Dessau/MZ - Ein Großalarm hat am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr Feuerwehren in Dessau-Roßlau zum Einsatz gerufen: Es brennt im Y-Haus am Stadtpark! Unter Sirenengeheul rückten Löschzüge von Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau und Freiwilliger Feuerwehr Waldersee aus zur grünen Lunge im Stadtzentrum. Am Gebäude selbst war kein Feuer und Rauch zu sehen.

