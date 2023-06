Haarausfall ist ein häufiges Problem, das sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Männer leiden typischerweise unter einer zurückweichenden Haarlinie und dünner werdendem Haar am Hinterkopf, während der Haarausfall bei Frauen eher diffus ist. Haarausfall kann schon in den Zwanzigern beginnen und das Aussehen stark verändern.

Medikamente und Haarpflegeprodukte können den Haarausfall zwar vorübergehend stoppen, bereits ausgefallene Haare lassen sich damit jedoch nicht wiederherstellen. Die Haartransplantation ist in dieser Hinsicht einzigartig, da sie helfen kann, dünner werdendes Haar effektiv und anhaltend wieder zu verdichten. Istanbul gilt heutzutage als Zentrum der Haartransplantationen und lockt Betroffene aus allen möglichen Ländern in die Türkei. Haartransplantationen in der Türkei bei Elithair, der größten Haarklinik der Welt, erfreuen sich besonders großer Beliebtheit.

Modernste Methoden für bestmögliche Resultate

Die FUE - Follicular Unit Extraction - wird seit langem zur Entnahme von Grafts aus dem Spenderbereich verwendet. Nach der Behandlung werden diese Grafts mit Techniken wie Saphir, DHI oder SDHI in Mikrokanälen wieder eingesetzt. Ziel ist es, dass die Haarwurzeln einwachsen und im transplantierten Bereich neues, gesundes und kräftiges Haar produzieren. Die Wahl der Methode hängt von den persönlichen Bedürfnissen ab und die Preise werden individuell nach der Anzahl der benötigten Grafts festgelegt. Die Haartransplantation Kosten sind in der Türkei wesentlich geringer als in anderen europäischen Ländern.

Elithair verfügt über die größte Haarklinik der Welt und ist ein führender Anbieter im Bereich der Haarverpflanzungen. Das Team ist bekannt für seine Expertise in der "Direct Hair Implant"-Methode (DHI), die als eine der fortschrittlichsten Techniken auf dem Markt gilt. Im Gegensatz zu anderen Methoden müssen bei der DHI-Methode vor dem Einsetzen der Grafts keine Mikrokanäle geöffnet werden. Dies garantiert eine schonende und präzise Haarimplantation mit hoher Transplantatdichte und außergewöhnlichen Anwachsraten.



Die Elithair Klinik verfügt über das weltweit größte DHI-Team und damit über einen außergewöhnlichen Erfahrungsschatz. Sie widmen sich der Weiterentwicklung auf diesem Gebiet und haben spezielle Techniken wie NEO-FUE und SDHI entwickelt. Diese sind besonders schonend für den Patienten und liefern absolut natürlich aussehende Resultate. Dr. Balwi, ein anerkannter Experte für moderne Haarbehandlungen, leitet das Ärzteteam der Elithair Klinik mit seinem umfassenden Wissen und seiner Erfahrung.

Erstklassiger Service und persönliche Betreuung der Patienten

Im Jahr 2022 eröffnete Elithair die größte Haarklinik der Welt, die hochmodern ist und den höchsten internationalen Klinikstandards entspricht. Die Klinik ist mit modernsten Geräten ausgestattet, welche die Grundlage für eine qualitativ hochwertige Haartransplantation in der Türkei bilden.

Aber es ist vor allem das Team aus international ausgebildeten Spezialisten, das die Klinik auszeichnet und zu einem weltweit führenden Unternehmen macht. Jede Haartransplantation in Istanbul wird von einem Team speziell ausgebildeter Spezialisten sorgfältig durchgeführt. Um einen reibungslosen und schnellen Ablauf der Haartransplantation zu gewährleisten, arbeiten zwischen der Entnahme und der Verpflanzung mehrere Spezialisten an der Vorbereitung der Transplantate.

Elithair legt großen Wert auf hervorragende medizinische Versorgung und Service, um die bestmögliche Betreuung zu gewährleisten. Dazu gehören ein VIP-Shuttle-Service in Istanbul, luxuriöse "Elit-Hotel"-Zimmer direkt vor Ort in der Klinik und Dolmetscher in allen Sprachen. Darüber hinaus erhalten die Patientinnen und Patienten nach der Haartransplantation in der Türkei kostenlose Haarpflegeprodukte sowie Anweisungen und Tipps für die Nachsorge nach der Haarverpflanzung.

Dr. Balwi und seine Forschung zum Thema Haarausfall

Elithair legt großen Wert auf Innovation und führt mit seinem engagierten Forschungsteam immer wieder bahnbrechende Fortschritte auf dem Gebiet der Haartransplantation ein. Die NEO FUE Technik, eine Weltneuheit, wurde von Dr. Balwi und seinem Team entwickelt und beinhaltet ein revitalisierendes Serum, das eine optimale Vorbereitung für die Haartransplantation gewährleistet. Mit einer gesteigerten Haarwachstumsrate von bis zu 98 % ist das NEO FUE Set äußerst effektiv. Die Anwendung erfolgt eine Woche vor dem Eingriff und dann erneut am Tag vor der Haartransplantation.

Neben dem umfangreichen Angebot an Haartransplantationen bietet Elithair auch eine Auswahl an exklusiven Haarpflegeprodukten, die von Dr. Balwi entwickelt wurden, um die Haarpflege vor und nach der Haarverpflanzung in Istanbul zu unterstützen. Diese Produkte können im Elithair Online Shop erworben werden.

Die SDHI-Technik ist eine einzigartige Kombination der Saphir- und DHI-Technik, die ein natürlich aussehendes Ergebnis liefert und ideal für Menschen mit dichtem Haar ist. Dr. Balwi arbeitet ständig an Verbesserungen und Innovationen und führt regelmäßig Studien durch, um neue Durchbrüche zu erzielen.

Innovativ: Pre-Test-System und “Sleep-Deep” Methode

Das Elithair Pre-Test System ist eine komplette Analyse mit sechs detaillierten Untersuchungen, die im Rahmen einer Haartransplantation durchgeführt werden. Diese Untersuchungen werden vom Elithair Ärzteteam verwendet, um einen individuellen Haartransplantationsplan zu erstellen, der das bestmögliche Ergebnis für die Haarverpflanzung in der Türkei garantiert.

Eine der in der Analyse enthaltenen Untersuchungen ist die Elektrokardiographie, bei der die elektrische Aktivität Ihres Herzens gemessen wird und die wichtige Informationen über den allgemeinen Gesundheitszustand liefert. Außerdem wird bei der ersten Blutabnahme im Rahmen einer Standarduntersuchung auf verschiedene Infektionskrankheiten wie Hepatitis B und C, HIV, Syphilis und andere getestet.

Der zweite Bluttest dient dazu, die Ursachen für Haarausfall zu ermitteln, indem verschiedene Faktoren im Blut untersucht werden. Dazu gehören die Vitamine B12 und D, Eisen, Schilddrüsenhormone, Kalzium, Testosteron (bei Männern) und Östrogen/Prolaktin (bei Frauen). Der Tricho LAB Scanner ist ein innovatives und fortschrittliches Gerät, das eine umfassende Beurteilung der Gesundheit der Kopfhaut ermöglicht. Es verwendet ein automatisches Scansystem, das mehrere Bilder der Kopfhaut aus verschiedenen Winkeln aufnimmt und eine intelligente Analyse ermöglicht. Der Scan liefert einen detaillierten Bericht über die Kopfhaut, einschließlich der Haarwurzeldicke und der Multi-Graft-Rate in vier verschiedenen Regionen.

Mit modernsten Ultraschallgeräten misst das Team individuell die Kopfhautdicke und bestimmt so die ideale Tiefe für die Haartransplantation in der Türkei. Um eine optimale Platzierung der Grafts und eine maximale Wirksamkeit zu gewährleisten, werden dabei sechs Referenzpunkte verwendet. Darüber hinaus wird auch noch ein Doppler-Ultraschall durchgeführt, welcher die Durchblutung der Kopfhaut darstellt.

Elithair ist eine der wenigen Kliniken in der Türkei, welche die „Sleep-Deep“ Methode anwendet, bei der vor der örtlichen Betäubung eine Sedierung durchgeführt wird, um sicherzustellen, dass der anschließende Eingriff völlig schmerzfrei ist. Während des Eingriffs befinden die Patienten sich in einem tiefen Schlaf, und die Spezialisten verabreichen intravenös Propofol. Im Gegensatz dazu kann die herkömmliche Betäubung bei einer Haartransplantation schmerzhaft sein, da sie tiefer in die Haut eindringt und mehr Zeit benötigt, um ihre volle Wirkung zu entfalten.

Fazit: Wer auf der Suche nach einem kompetenten und erfahrenen Partner für die Haartransplantation ist, wäre mit der Elithair Klinik bestens beraten. Patienten profitieren von der langjährigen Expertise und den innovativen Techniken.