Haartransplantation in der Türkei, was sind die besten Techniken?

Das körperliche Erscheinungsbild ist in der heutigen Gesellschaft wirklich wichtig und führt zu zahlreichen Operationen, um etablierte Erwartungen zu erfüllen. Eines der am meisten gelittenen Probleme, insbesondere bei Männern, ist die bekannte Alopezie. Laut Studien verschiedener Unternehmen leiden etwa 40 % der Männer an dieser Krankheit und fast 60% haben eine genetische Veranlagung dafür.

Immer mehr Männer bemerken Haarausfall in einem früheren Alter, daher ist es ratsam, einen Spezialisten aufzusuchen, um zu versuchen, ihn zu stoppen. Wenn es jedoch kein Zurück mehr gibt, ziehen viele in Betracht, ein Haarimplantat zu haben, das ihr

Problem löst. Der übertriebene Preis für die Haartransplantation in unserem Land hat dazu geführt, dass ein großer Teil der von Alopezie Betroffenen in die Türkei gezogen ist, wo die Kosten zweifellos günstiger sind.

Warum die Türkei für eine Haartransplantation wählen?

Mundpropaganda hat die Zahl dieser Patienten in den letzten Saisons vervielfacht. Darüber hinaus verbrauchen sie Anreize für Tourismusagenturen und Kliniken, die All-Inclusive-Pakete anbieten. Die Rede ist von Angeboten, die den Flug, die entsprechende Sitzung in einer der 250 Kliniken, das Hotel und übrigens das Frühstück beinhalten. Komm schon, sie müssen dich nur zudecken und dich küssen, bevor du ins Bett gehst. Im Land des Tees und der Gewürze muss man für dreitausend gut platzierte Haare durchschnittlich 3.000 Euro bezahlen. Wie viel kostet Sie das? Experten zufolge mehr oder weniger bis zu viermal mehr.

Ein Eingriff muss immer in Betracht gezogen werden, und Sie müssen so viele Informationen wie möglich haben, bevor Sie sich entscheiden, insbesondere wenn Sie erwägen, ihn außerhalb des Landes durchzuführen. Die Türkei hat sich in diesem Verfahren aufgrund ihrer Regulierung und Hygienekontrolle sowie der qualitativ hochwertigen Ergebnisse zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen als Ziel für führenden Medizintourismus erwiesen.

Istanbul ist eines der fortschrittlichsten Reiseziele mit den am besten erprobten Techniken und hochspezialisierten Fachleuten. Die technologischen Verbesserungen im Vergleich zu anderen Orten sind offensichtlich, in wenigen Tagen des Eingriffs erreichen sie maximale Effizienz, ohne eine erhebliche Anzahl von Arbeitstagen zu verlieren. Alles zu reduzierten Kosten.

Die besten Haartransplantationstechniken

Derzeit befinden wir uns in einem wirklich revolutionären Moment, in dem neue Lösungen zur Verfügung stehen, um den Haarausfall zu stoppen. Dies ermöglicht es uns, mehrere Optionen anzubieten, alle mit optimalen und endgültigen Ergebnissen, die es schaffen, Haarausfall oder Alopezie ein natürliches Aussehen zu verleihen.

Bei der Entscheidung, welche Methode für die jeweilige Situation die beste ist, kommt es normal zu Verwechslungen zwischen den beiden Begriffen, da sie definitiv missbraucht werden. Aufgrund der Fülle an Informationen im Internet und der Tatsache, dass die meisten Artikel, die Sie finden können, in der Regel von Journalisten und nicht von Fachärzten der Haarbranche verfasst wurden, sorgt dies für große Verwirrung zu diesem Thema.

Es ist wichtig zu erklären, dass der große Unterschied zwischen der FUE-Technik und der DHI-Methode in der Methode der Implantation der Follikel im Empfängerbereich und nicht in der Entnahme der aus dem Spenderbereich gewonnenen Follikel liegt.

Aufgrund der großen Vielfalt dieser neuen Behandlungen gegen Haarausfall und der steigenden Nachfrage nach diesen Dienstleistungen scheint uns bei den Interessenten eine große Verwirrung zu herrschen. Aus diesem Grund möchten wir heute, da wir wissen, dass unter denjenigen, die sich einer Haarbehandlung unterziehen und die besten Ergebnisse erzielen möchten, Zweifel haben, die verschiedenen Alternativen erläutern, die bei der Haartransplantation verwendet werden, wie die FUSS-, FUE- und DHI-Techniken.

FUSS

Diese Technik ist auch als "Streifentechnik" bekannt, da sie darin besteht, einen Follikelstreifen aus dem Hinterkopf oder der

Seite des Kopfes des Patienten zu entnehmen, um ihn dann in Segmente zu schneiden und in den Bereich mit Anzeichen von

Glatze zu implantieren. . Es ist die am häufigsten verwendete Technik und diejenige, die heute auf der Welt am häufigsten durchgeführt wird.

Es wird für Menschen mit großen Bereichen mit nacktem Haar empfohlen und hat den Vorteil, dass es weniger Zeit in Anspruch nimmt und weniger Sitzungen erfordert als alle anderen Techniken.

Im Gegenteil, es ist eine sehr aggressive Technik, die eine große Narbe hinterlässt, die später mit Haarwuchs bedeckt wird, und ihre Ergebnisse geben normalerweise kein sehr natürliches Aussehen, da Puppenhaare normalerweise üblich sind.

FUE

Bei der FUE handelt es sich um eine Technik, bei der die Follikel einzeln extrahiert werden, weshalb sich ihr Name auf Follicular Unit Extraction bezieht.

Es ist eine Arbeit von äußerster Präzision, die mehrere Eingriffe erfordern kann, da die Anzahl der Follikel, die täglich implantiert werden können, zeitlich begrenzt ist. Wir empfehlen nicht mehr als 3.500 Follikel, da es sehr wichtig ist, die extrahierten Follikel als zu implantieren so schnell wie möglich und verringern Sie die Wahrscheinlichkeit einer Ablehnung. Für dieses Verfahren werden spezielle hochpräzise Werkzeuge verwendet, und aufgrund der Art des Eingriffs hat der Patient keine Narben. Die Erfahrung und das Können des Chirurgen sind sehr wichtig.

Es ist das am wenigsten invasive Verfahren, aber das längste und wird unter örtlicher Betäubung durchgeführt, was ein großer Vorteil ist. Seine Wirksamkeit ist sehr hoch und die Patienten sind mit den Ergebnissen sehr zufrieden.

DHI

Das Akronym DHI entspricht der Übersetzung von Direct Hair Implantation und besteht aus der Entnahme und automatischen Implantation im Bereich der Haartransplantation, die einzeln Follikel für Follikel erfolgt.

Damit wird eine höhere Geschwindigkeit bei der Haarimplantation erreicht, wodurch die Transplantationszeit erheblich verkürzt wird. Es ist eine Technik, die dem Chirurgen eine größere Flexibilität bei der Implantation ermöglicht und den Follikel bei der Handhabung weniger belastet.

Die DHI-Technik wird mit einem hochpräzisen Instrument durchgeführt, das als „Implantator“ bekannt ist und einem Stift ähnelt, der an seinem Ende eine Spitze hat, an der der Follikel platziert und direkt in die Kopfhaut implantiert wird. Der "Implanter" ist ein Instrument, das es ermöglicht, den Winkel und die Position des implantierten Haares genau zu positionieren, und hat den Vorteil, dass es Blutungen und die Bildung von Schorf reduziert, die bei dieser Technik minimal sind.

Die besten Haartransplantationskliniken in der Türkei

Die meisten Haartransplantationskliniken bieten eine sehr gut geplante Reise mit einem Führer und Berater an, die Folgendes beinhaltet:

-Ihr detaillierter Behandlungsplan in Istanbul mit der gesamten Logistik.

-Ein umfassendes Gespräch mit den Kosten für das gewünschte Ergebnis.

-Ihr Hosting-Plan, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

-Abholung vom Flughafen zu Ihrem Hotel und Ihrer Klinik und umgekehrt.

-Ihr lebenslanger Nachsorge- und Nachsorgeservice.

Im Folgenden nennen wir zwei der besten Kliniken, die sich um viele Komponenten kümmern, wie z. B. die Kommentare einheimischer und ausländischer Patienten, die Qualität der Gesundheitsdienste, renommierte Chirurgen und ihr Team von

Haartechnikern, Spezialisten und Therapeuten, erschwingliche Preise, internationaler Wettbewerb, Zertifikate , der Markenwert von Krankenhäusern und Kliniken sowie die Ausbildung von Ärzten und Chirurgen, die von ihnen durchgeführten Operationen, die wissenschaftlichen Publikationen und die ihnen verliehenen Auszeichnungen.

1- Capilclinic

ist eine internationale und hochwertige Klinik mit Niederlassungen in Istanbul und mehreren Städten in Großbritannien, Spanien (bekannt für seine nationale Auszeichnung), Frankreich, Italien, Deutschland, Brasilien, Mexiko, Kolumbien und den Vereinigten Staaten. Er ist einer der führenden Anbieter von Haartransplantationen in der Türkei und im Vereinigten Königreich. Die Klinik befindet sich in einem der hochwertigen privaten Krankenhäuser von Florence Nightingale, das JCI-zertifiziert ist und modernste

Technologie für Transplantationsoperationen bietet. Das medizinische Team hat mehr als 10 Jahre Erfahrung mit Patienten aus aller Welt. Die Klinik bietet ihren Gästen auch Stammzellbehandlungen und Reiseplanungsdienste an. Die Klinik bietet auch

Unterkunftsservice für ihre Gäste in ihrem Vertragshotel an. Dr. Oguz Kayiran leitet mit seinem talentierten Team die Haartransplantationsbehandlungen und -operationen in der CapilClinic.

Er absolvierte 2001 die medizinische Fakultät der Universität Ankara und beendete sein Praktikum am Northern General Hospital in Sheffield und absolvierte seine Ausbildung als plastischer Chirurg im Bereich Forschung, kosmetische und plastische Chirurgie.

2- Klinik Dr. Tayfun Oguzoglu

Einer der Pioniere bei Haartransplantationsverfahren in der Türkei und Pate einiger der avantgardistischsten Techniken, die wir heute in Haartransplantationskliniken in Istanbul finden können.

Er ist auch Mitglied der International Society for Hair Restoration Surgery (ISHRS) und tut damit für viele den ersten türkischen Chirurgen, der sich für die FUE-Methode entschieden hat. Neben allem bisher Gesagten gilt Dr. Tayfun Oguzoglu als Förderer der sogenannten motorisierten FUE-Technik. Methode, die täglich in seiner Klinik, einer der fortschrittlichsten im osmanischen Land, angewendet wird.

Nicht alle Kliniken sind gleich, noch bieten sie Patienten und ihren Begleitern die gleichen Einrichtungen, noch bieten sie die gleichen Behandlungen an. Aus diesem Grund ist es enorm wichtig, genau hinzusehen und zu überprüfen, ob es kein

Kleingedrucktes gibt, zusätzlich zu allem, was sie anbieten, sorgfältig zu überprüfen - Flughafenempfang, Transfers, Hotelqualität, Übersetzung ... da sie dort oft am sichtbarsten sind. sind die Preisunterschiede zwischen dem einen und dem anderen. Für weitere Informationen über die medizinische Ausstattung, die angebotenen Behandlungen oder die Dienstleistungen, die die verschiedenen Pakete beinhalten, die in den verschiedenen medizinischen Zentren angeboten werden, gibt es nichts Besseres, als die Kliniken über ihre Webseiten zu kontaktieren.

Schlussfolgerungen

Ein gutes Gefühl im Äußeren beeinflusst das Wohlbefinden im Inneren. Wenn Sie also mit Ihrem Aussehen nicht zufrieden sind, können Sie diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Nun sollten Sie wissen, dass die Attraktivität von Menschen mit Alopezie zunimmt. Damit meinen wir, dass, wenn Sie sich für eine Transplantation entscheiden, es um sich selbst und nicht um andere zu befriedigen.