Gallenstein und Hämorrhoiden: Informationen gibt es beim Medizinischen Sonnabend in Zeitz

Zeitz/MZ/and. - Eine Reise durch das Spektrum der Allgemein- und Viszeralchirurgie bietet der Medizinische Sonnabend am Samstag, 28. September, im Zeitzer SRH-Klinikum. Durchgeführt wird er von der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie unter Leitung von Chefarzt Dr. Bolle.

Dabei wird Fragen nachgegangen, wie: Muss jeder Gallenstein operiert werden? Ist jede Schwellung am After eine Hämorrhoide? Wie werden Schilddrüsen in Zeitz operiert? Außerdem geht es um Therapieoptionen, die man als Patient bei Leistenbrüchen, Bauchwandbrüchen oder Narbenbrüchen hat.

Angeboten werden außerdem kostenlose Ultraschalluntersuchungen der Gallenblase. Los geht es um 10 Uhr (bis 12 Uhr) im Veranstaltungsraum im Untergeschoss des Krankenhauses. Foto: SRH-Klinikum